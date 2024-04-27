Стали известны даты магнитных бурь в мае в Новосибирске

В мае-2024 пройдут магнитные бури.
В Новосибирске в мае пройдут несколько вспышек магнитных бурь.
Так, с 1 по 3 мая ожидается умеренная магнитная буря – она продержится до 9 вечера.
Также вспышка возникнет 5 мая и продержится два дня, до 7 мая.
После чего буря утихнет и возникнет только в конце месяца — с 24 по 25 мая и с 27 по 30.
Специалисты отмечают, что этот период тяжело переносят метеозависимые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетососудистой дистонией.
Напомним, что стала известна погода в Новосибирске на майские выходные.