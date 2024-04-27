Транспортным прокурором Новосибирска стал Валерий Кацупий из Красноярска

Новосибирскую транспортную прокуратуру возглавил Валерий Кацупий, аналогичную должность он занимал в Красноярске.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В должность Кацупий вступил 26 апреля.

Прокурору 45 лет, родом он из Енисейска Красноярского края. С 2002 года работает в органах прокуратуры, карьеру строил с должности помощника прокурора.

Валерий Кацупий награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», юбилейной медалью «300 лет Прокуратуре России».

Напомним, новоизбранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял присягу на должность 26 апреля.