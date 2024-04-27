В Новосибирске и области ожидается пожароопасность 4 степени

С 29 апреля по 2 мая в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Она сохранится в Барабинском, Коченёвском, Чистоозерном, Купинском, Баганском, Доволенском, Кочковском, Краснозёрском и Карасукском районах, как сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напоминаем, что в связи с такой прогнозируемой обстановкой необходимо соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, избегать разведения костров. При теплой и сухой погоде жителям важно соблюдать все правила пожарной безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске МЧС предупредили о режиме повышенной готовности из-за паводков.