В Новосибирске МЧС предупредили о режиме повышенной готовности из-за паводков

В Новосибирской области продолжают весенние паводки.

По данной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе в период с 27 апреля по 2 мая объявлен режим повышенной готовности среди территорий, которые могут быть подтоплены из-за весенних паводков.

К ним относятся такие районы как: Краснозерский, Татарский, Убинский, Мошковский, Ордынский, Чулымский, Доволенский, Здвинский, Коченевский, Венгеровский, Тогучинский, Купинский, Кыштовский и Сузунский.

В том числе из-за критической паводковой ситуации на территории Кыштовского района под угрозой разрушения находится автодорога общего пользования Н-1705 «Сергеевка-Воскресенка», на территории Краснозерского района разрушена строительная конструкция многоквартирного жилого дома, а в нескольких районах ухудшена ситуация с водоснабжением.

В связи с увеличением воды жителям прибрежных территорий специалисты МЧС советуют поднять все ценные вещи на верхние этажи или чердак, а о случившемся подтоплении обязательно сообщить спасателям по номеру 101, 112 или 23-99-999.

Напомним, что стала известна погода в Новосибирске на майские выходные.