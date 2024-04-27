В Новосибирске началось судебное разбирательство по факту убийства 29-летней давности

После убийства новосибирец забрал деньги с курткой и сбежал.

В Новосибирске начался суд над Виктором Дериным по уголовному делу, связанному с убийством, совершенным 25 лет назад, и избиением сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в 1995 году Дерин причинил смерть мужчине, когда тот находился в квартире на Учительской. Затем он похитил деньги и куртку, скрывался и был задержан только в 2023 году.

На следственных мероприятиях фигурант разбил кружку об лицо сотрудника правоохранительных органов.

В конце апреля 2024 года прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении фигуранта. Следующее заседание назначено на 16 мая 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области ожидается пожароопасность 4 степени.