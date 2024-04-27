В Новосибирске ожидается рост числа вкладов после решения о ключевой ставке в 16%

Центробанк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%.

Это, по мнению экспертов, приведет к увеличению интереса населения к депозитам. Особенно сильно эта тенденция проявляется в Новосибирской области по сравнению с Сибирским федеральным округом и всей страной. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Экономисты отмечают, что высокая ключевая ставка негативно влияет на бизнес, использующий заемные средства. В таких условиях многие проекты, особенно в секторе малого и среднего предпринимательства, останавливаются или не запускаются вообще. Это также отражается на населении. Однако для физических лиц основные последствия высокой ключевой ставки заключаются в увеличении стоимости кредитов и возможности получения больших доходов от депозитов.

По словам начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева, второе полугодие прошлого года, когда ключевая ставка была увеличена, принесло населению около 1 триллиона рублей дохода от депозитов. Этот рост активности сбережений остается актуальным и в текущем году, особенно заметным в Новосибирской области, где рост вкладов превысил средние показатели по стране и Сибири.

Ключевая ставка в 16% действует с середины декабря 2023 года, и решение Центробанка сохранить ее на данном уровне было ожидаемым. Президент-председатель совета директоров ФГ «Финам» Владислав Кочетков отмечает, что сохраняется высокая инфляция и ожидания населения по поводу дальнейших изменений, что может привести к ужесточению денежно-кредитной политики. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула перспективы повышения ключевой ставки в ближайшее время, с целью снижения инфляционного давления и возврата инфляции к целевым значениям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что поправки в бюджет Новосибирской области обсудили депутаты регионального парламента.