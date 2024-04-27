В Новосибирске под надзором прокурора победили долгострой на Есенина

При надзорном сопровождении прокуратуры в Новосибирске завершено строительство проблемного дома № 67 на улице Есенина.

27 апреля прошло торжественное вручение ключей от квартир обманутыми дольщикам. На церемонии участвовали министр строительства Новосибирской области, представители региональной прокуратуры, мэрии Новосибирска, прокурор Дзержинского района.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, строительство третьего этажа многоквартирного дома началось еще в 2013 году, но приостановилось в связи с банкротством застройщика.

Ранее в Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.