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вчера 23:58
общество

В Новосибирске под надзором прокурора победили долгострой на Есенина

Фото: прокуратура Новосибирской области

При надзорном сопровождении прокуратуры в Новосибирске завершено строительство проблемного дома № 67 на улице Есенина.

27 апреля прошло торжественное вручение ключей от квартир обманутыми дольщикам. На церемонии участвовали министр строительства Новосибирской области, представители региональной прокуратуры, мэрии Новосибирска, прокурор Дзержинского района.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, строительство третьего этажа многоквартирного дома началось еще в 2013 году, но приостановилось в связи с банкротством застройщика.

Ранее в Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.

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Галина Чебыкина
Журналист

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