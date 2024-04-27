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недвижимость общество

В Новосибирске продают 4-комнатную квартиру с люстрой из черного хрусталя

Фото: novosibirsk.n1.ru

В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 82 миллиона рублей.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести 4-комнатную квартиру в Центральном районе Новосибирска. Она находится в ЖК «Паркхаус». Стоимость — 82 миллиона рублей.

Площадь — 270 квадратных метров.

В квартире есть две спальни, гардеробная, детская комната со своим санузлом, гостиная, совмещенная с обеденной зоной, кухня и т.д.

По словам автора объявления, помещение оснащено всей необходимой техникой.

В квартире также есть люстра из черного хрусталя.

Напомним, что в Новосибирске также продают квартиру с сауной за 39,5 млн рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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