В Новосибирске вынесли приговор криминальному авторитету «Тахи»

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Георгия Углавы, также известного как «Тахи» в криминальных кругах.

Пресс-служба прокуратуры Забайкальского края сообщила, что в уголовном деле было 260 томов материалов. Георгий, уроженец Грузии, основал преступную группировку в 2003 году и руководил ею в течение 10 лет. Банда занималась угонами, вымогательствами и кражами, совершив более 100 тяжких и особо тяжких преступлений.

После 10-летнего сбора материалов силовики начали расследование, которое продолжалось три года.

В итоге суд приговорил Углаву к 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Десять участников банды также были осуждены на сроки от 8 до 19 лет.

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