В Новосибирске жители возмутились покраской бордюра в желто-синий цвет

В Новосибирске в районе Пашино жители недовольны выбранными цветами для окраски бордюров.

Общественники, работавшие над обновлением зеленых зон, использовали сине-желтую гамму, что вызвало активные дискуссии среди местных жителей в социальных сетях. Некоторые выразили подозрения в том, что цвета могут нести определенную символику или провокацию. Об этом пишет «Сибкрай».

Однако глава общественного движения и лидер местной ячейки политической партии Андрей Щукин подчеркнул, что выбор цветов не имеет политического подтекста. По его словам, сине-желтые оттенки были выбраны благодаря предоставленной пенсионеркой краской, которую она запросила для обновления бордюров в своем дворе.

Щукин также отметил, что его команда приобрела только кисти для работ и самостоятельно убрала старые бордюры. Он призвал не искать политических мотивов в этой ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый зал ожидания открыли на остановочной платформе Монолитная в Новосибирской области.