В Новосибирской области перенесли на следующий год фестиваль «Сибирский огонь»

Сибирский исторический фестиваль «Сибирский огонь», обычно проводимый в Новосибирской области, был перенесен на следующий год. Об этом сообщили организаторы фестиваля в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Следующая встреча реконструкторов состоится в 2025 году.

Организаторы отметили, что безопасность гостей и участников фестиваля всегда стоит на первом месте. Учитывая растущее число зрителей, которое за последние годы стабильно превышает 50 тысяч человек, а также усиление контроля за проведением крупных мероприятий, принято решение перенести даты проведения фестиваля на будущий год.

Организаторы подчеркнули, что это решение было непростым, однако забота о безопасности и комфорте гостей и участников остается приоритетом.

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