В Новосибирской области выбранная территория для благоустройства получит 100 млн рублей

Всего в голосовании участвуют 46 объектов в 23 городах.

На реализацию объекта, победившего в голосовании за объекты благоустройства, из областного бюджета выделят 100 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.

Глебов отметил, что на данный момент рекордное число граждан — 300 тысяч человек — проголосовало за объекты благоустройства в Новосибирской области. Общее количество объектов в голосовании составляет 46, распределенных по 23 городам, включая Новосибирск. Большая часть из них является новыми объектами. Однако на некоторых территориях предусмотрена возможность выбора видов работ.

Среди этих объектов — сквер имени Калинина в Дзержинском районе Новосибирска. В рамках проекта благоустройства планируется демонтаж старого неисправного фонтана, организация зоны отдыха, прокладка кольцевого маршрута для скандинавской ходьбы в зеленой зоне, а также создание детских и спортивных площадок, скейт-парка и места для дрессировки собак. Также планируется посадка мелколистных лип, черемухи, елей и яблонь на месте ветхих тополей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Максим Кудрявцев назвал одну из причин запылённости воздуха в Новосибирске.