Агроном из Новосибирска рассказала, как правильно начинать посев овощей в мае

В Новосибирске агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась рекомендациями по посадке овощей в мае.

Она отметила, что для получения хорошего урожая дачникам важно соблюдать определённые сроки.

Капусту можно посеять на рассаду в начале мая и высаживать в открытый грунт после 15 мая, так как краткосрочные заморозки для неё не являются угрозой. Огурцы можно высаживать в теплице после 15 мая и в открытый грунт в конце месяца при прогретой почве. Кабачки и тыкву стоит высаживать в открытый грунт также в конце месяца.

Арбузы и дыни в Сибири рекомендуется высаживать через рассаду из-за короткого теплого сезона; посев следует провести до 10 мая. Лук можно высадить в начале месяца, предварительно прогрев севок. Морковь рекомендуется сеять с конца апреля до середины мая, а свеклу — с 10 по 20 число. Картошку обычно сажают в Сибири с 15 по 20 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что агроном Микулов спрогнозировал богатый урожай ягод в 2024 году.