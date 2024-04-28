Экс-директор новосибирского НИИ туберкулеза через суд выплатит институту 12,7 млн

Суд удовлетворил иск ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» о возмещении ущерба бывшим директором Владимиром Красновым.

В пресс-службе Заельцовского районного суда рассказали, что с исковым заявлением обратилось ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства здравоохранений РФ. Учреждение потребовало возместить причиненный Владимиром Красновым ущерб. Ранее его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Суд постановил Краснову возместить НИИ туберкулеза 12 734 090,92 рублей, а также расходы на проведение экспертизы.

Ранее мы рассказывали, что арестованного за взятку главу отдела борьбы со взятками в Новосибирске оставили в СИЗО.