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работа общество

Итоги субботника в Новосибирске: 84 тысячи человек вывезли 4,5 тонны мусора

Фото: группа во ВКонтакте администрации Ленинского района.

В Новосибирске подвели итоги субботника, который прошёл 27 апреля: его посетили почти 84 тысячи человек, было убрано 4,5 тонны мусора.

27 апреля в Новосибирске прошёл масштабный городской субботник, в котором приняли участие и новый мэр Максим Кудрявцев, и губернатор Андрей Травников. К акции присоединилось много общественных организаций, студентов и школьников.

Первых лиц города можно было увидеть за уборкой даже в пальто. Некоторые же оделись на субботник, следуя последним тенденциям моды. Кстати, себя вы можете найти в фотоленте издания «МК в Новосибирске».

Уже подведены и предварительные итоги общегородской уборки: в ней приняли участие 83 805 человек, на улицы было выведено 846 единиц техники. Как сообщают в мэрии Новосибирска, было вывезено порядка 4,5 тонны мусора.

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Елена Отмахова
журналист

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