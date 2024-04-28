Под Новосибирском перевернулся пассажирский автобус

В Мошковском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В 15:55 на 60-м километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский автобус ПАЗ, маршрут 115.

По данным прокуратуры Новосибирской области, водитель Chevrolet Niva нарушил правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом, который в результате перевернулся.

В момент аварии в автобусе находилось около 25-26 человек, из которых 7 обратились в больницу после происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель проехал на красный свет и сбил людей на электросамокате.