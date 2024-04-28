В Новосибирске водитель проехал на красный свет и сбил людей на электросамокате

Сегодня, 28 апреля, водитель в Новосибирске сбил девушку и парня на электросамокате.

По словам очевидцев, ДТП произошло на перекрестке. Водитель проехал на красный свет светофора.

При этом пара на электросамокате также не соблюдала правила безопасности. Они не сошли с транспортного средства на пешеходном переходе.

По информации ГИБДД, 15-летнюю девочку доставили в больницу с полученными травмами. В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку по данному случаю аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в результате ДТП в Новосибирске пострадала 11-летняя девочка.