«Пока не открыли»: в Новосибирске ограничено движение на левом берегу

На левом берегу Новосибирска продолжают действовать ограничения на проезд из-за проведения легкоатлетической эстафеты.

В мэрии Новосибирска ещё накануне предупреждали, что из-за проведения 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков будет изменена схема движения общественного транспорта.

Так, движение было перекрыто по улице Станиславского до площади Труда. Как сообщают автолюбители, движение только сейчас начинают открывать, и пока на всех близлежащих к Станиславского улицах образуются пробки.

«Пока не пускают проехать к кольцу, объезжаем по близлежащим улицам»,

- сообщил Сиб.фм автолюбитель.

Сейчас участники зрелищного спортивного забега ждут, когда будет возобновлено движение на данном отрезке троллейбусов №4, 24, 35 и автобуса №96.