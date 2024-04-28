Прокуратура занимается делом о сходе тепловоза с рельсов в Новосибирской области

Причина схода тепловоза пока неизвестна.

В Новосибирской области в районе станции Каргат Западно-Сибирской железной дороги произошел инцидент с тепловозом во время маневровых работ.

Тепловоз сошел с рельсов на подъездных путях. Однако опрокидывания не произошло.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о случившемся. В ведомстве отметили, что инцидент не повлиял на расписание поездов.

Причина схода тепловоза пока остается неизвестной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ограничено движение на левом берегу.