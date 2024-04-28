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общество

Рыбак из Новосибирска поймал судака весом в 6 килограммов

Фото: Рыбалка в Новосибирске / ВК

Мужчина поймал судака на реке Обь с помощью спиннинга ультралайт.

Новосибирец поймал огромного судака весом более 6 килограммов на реке Обь с помощью спиннинга ультралайт.

Кадры с уловом опубликованы в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» на платформе «Вконтакте». Автор поста решил не раскрывать точное место ловли.

После взвешивания судака рыбак отпустил его обратно в водоем. Комментаторы в посте положительно отреагировали на поступок рыбака.

Ранее Сиб.фм сообщал, что во всех районах Новосибирска нашли нарушения в обращении с мусором.

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Игорь Кириченко
Журналист

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