Во всех районах Новосибирска нашли нарушения в обращении с мусором

В 2023 году в Новосибирске было выявлено 183 нарушения, связанных с областью отходов производства и потребления. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на начальника управления прокуратуры региона по надзору за исполнением федерального законодательства Динара Фатхутдинова.

Нарушения в обращении с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) были обнаружены во всех районах города, причем Октябрьский, Советский и Центральный районы оказались лидерами по их числу.

Однако, по сравнению с 2022 годом, количество таких нарушений снизилось на 41,5%. Органы местного самоуправления, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты получили 79 представлений против 166 за предыдущий год, а к дисциплинарной ответственности были привлечены 29 лиц, что составляет уменьшение по сравнению с 76 лицами за предыдущий отчетный период.

Напомним, что 27 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник, в ходе которого уборщики Михайловской набережной собрали 80 мешков мусора за два часа работы.