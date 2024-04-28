Школьники из Новосибирска сыграли в футбол с амбассадорами РФС

Школьники Новосибирской области приняли участие в спортивном фестивале, где сыграли в футбол с амбассадорами РФС.

Мероприятие проходило 26 и 27 апреля в спортивном комплексе «Заря». Среди участников были двукратные чемпионы России Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, старший тренер женской молодежной сборной Елена Медведь, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и звезда Медиалиги Алексей Гасилин.

Амбассадоры РФС провели беспрерывные трёхчасовые матчи с детьми, участвующими в проекте «Футбол в школе». После игр состоялись фото- и автограф-сессии. Также звезды футбола сыграли с учителями физкультуры, которые посетили образовательные семинары в рамках мероприятия.

Один из учителей, Гульнара Рашитова из новосибирской школы №109, отметила полезность семинаров, где методисты просто и понятно объяснили новые упражнения для уроков физкультуры.

Также в мероприятии приняла участие блогер Варя Джем, которая вместе с амбассадорами РФС и капитаном ФК «Новосибирск» Олегом Шалаевым участвовала в активностях в торговом центре «Галерея Новосибирск».

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