В Новосибирской области рассказали, как обстоят дела с гепатитом А

В пресс-службе управления Роспотребнадзора прокомментировали текущую ситуацию с гепатитом А в Новосибирске.

По их данным, вспышки заболевания не зафиксированы. В марте 2024 года специалисты школы №190 выявили три случая заражения. Однако в настоящее время показатели заболеваемости находятся в норме.

Представители ведомства отметили, что регистрируются отдельные случаи заболевания в детских образовательных учреждениях, но без дальнейшего распространения. В связи с этим, детсады и школы не были закрыты на карантин. Люди, контактировавшие с заболевшими, находятся под наблюдением врачей по месту жительства, учебы или работы.

Гепатит А является воспалительным заболеванием печени, вирус которого передается через загрязненную пищу или воду фекалиями человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустили скорую помощь для животных.