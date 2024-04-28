В Новосибирске запустили скорую помощь для животных

В апреле 2024 года в Новосибирске начала работать Скорая ветеринарная служба, созданная на базе Новосибирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, который подчиняется Россельхознадзору.

Служба оснащена одним специальным автомобилем, оборудованным необходимым оборудованием для оказания помощи животным. Ветеринары выезжают на вызовы, где могут провести осмотр, диагностику, постановку диагноза и выполнить различные процедуры в экстренных случаях.

По словам представителей скорой ветеринарной службы, в настоящее время на выезды отправляются два специалиста. Вызовы принимаются по телефону до 23:00. В случае чрезвычайной ситуации, требующей немедленной реакции, бригаду могут направить и в ночное время. Однако круглосуточная работа пока не запланирована из-за небольшого количества обращений, пишет BFM-Новосибирск.

Проект скорой ветеринарной службы на базе Федерального центра охраны животных был впервые реализован в Москве, а Новосибирск стал вторым городом. Планируется, что в ближайшее время проект также будет запущен в Чебоксарах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в июле закроют Новоколледж и Новошколу.