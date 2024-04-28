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общество

Сибирская авиакомпания S7 возобновила полеты между Новосибирском и Калининградом

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Компания S7 возобновила рейсы между Новосибирском и Калининградом.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Расписание предусматривает отправление самолета из Новосибирска в 14:35 с прибытием в Калининград в 15:25 по местному времени. Длительность полета составляет шесть часов.

Обратный рейс отправляется из Калининграда в 16:15 и приземляется в Новосибирске в 2:40 с учетом разницы в часовых поясах.

К летнему сезону авиакомпания планирует увеличить количество рейсов между этими направлениями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура занимается делом о сходе тепловоза с рельсов в Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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