В Новосибирске 28 апреля прошло торжественное открытие навигации по Оби

В Новосибирске 28 апреля открыли навигацию по реке Обь для сезонных пассажирских перевозок по маршрутам «Речной вокзал — Седова Заимка» и «Речной вокзал — Тихие зори».

В церемонии открытия присутствовал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин. Тюрин отметил, что погодные условия благоприятны для запуска сезонного речного транспорта, что позволит жителям быстро добираться до дачных участков.

Стоимость проезда останется на уровне 2023 года: до пристани «остров Кудряш» — 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» — 150 рублей, до пристани «Тихие зори» — 90 рублей и до пристани «Северо-Чемская» — 50 рублей.

Детский билет будет стоить 50 % от полной стоимости, также предусмотрены льготы для обладателей «Социальной карты».

Ранее Сиб.фм сообщал, что рыбак из Новосибирска поймал судака весом в 6 килограммов.