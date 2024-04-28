В Новосибирске автохамов у Михайловской набережной будет ловить видеонаблюдение

Возле Михайловской набережной в Новосибирске установят новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В настоящее время идет поиск подрядчика, которому власти готовы заплатить больше 20,5 млн рублей, говорится на Госзакупках. Заказчиком является «Центр организации дорожного движения».

Камеры нужно будет установить у колеса обозрения на Большевистской улице. Они будут наблюдать за территорией, расположенной со стороны улицы Зыряновской в сторону Добролюбова, съезд в сторону Октябрьского моста и часть дороги со стороны гостиницы River Park.

Ранее мы рассказывали, что камеры начали работать на пересечении улиц Вокзальная Магистраль — Сибирская, Красина — Дзержинского, а также на перекрестке улиц Тюленина — Гребенщикова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.