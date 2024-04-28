В Новосибирске названы благоприятные дни для посадки картофеля

Астрологи рассказали, когда лучше начинать посадки картофеля в Новосибирске, и что перед этим нужно сделать с семенами.

Специалисты говорят: чтобы получить ранний урожай, семена нужно достать из погреба. Это нужно сделать ещё за месяц до посадки. Хранить их следует в помещении с дневной температурой около + 15 градусов. Ночью же им необходимо, чтобы столбик термометра опускался ниже + 6.

Необходимо также и освещение, поэтому клубни лучше разложить в ящике одним слоем. За пару недель картофель даст ростки длинной 1-2 сантиметра.

Высаживать картофель нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8...+10 градусов в течение нескольких дней. Необходимо, чтобы на участке посадки также было освещение.

По мнению астрологов, картофель желательно сажать на убывающей Луне или в конце фазы растущей Луны, когда наш спутник находится в знаках Земли (Телец, Дева и Козерог). Благоприятными днями для посадки картофеля в мае в лунном календаре названы дни: 11-13, 26-27, 30-31.

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