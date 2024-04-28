В Новосибирске обманутые дольщики получили ключи от квартир

В Новосибирске завершено строительство дома на улице Есенина, 67. Его строили более десяти лет.

Собственникам 152 квартир в этом здании были вручены ключи в апреле 2024 года. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Строительство третьего этапа многоквартирного дома началось в 2013 году, но было прервано из-за банкротства застройщика.

Благодаря надзору прокуратуры работы по завершению строительства были возобновлены, что позволило обманутым дольщикам получить долгожданные квартиры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области запустили речные маршруты по ценам прошлого года.