В Новосибирске ОМОН ворвался call-центр мошенников и задержал четырех человек

В Новосибирске специальный отряд ОМОН провел операцию по задержанию группы телефонных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержаны четыре человека, подозреваемых в дистанционном мошенничестве. По данным следствия, они организовали незаконный «центр» в офисном здании в Октябрьском районе.

Основной схемой преступления был обман людей, оставлявших заявки на получение кредита на различных интернет-платформах. Мошенники предлагали жертвам дополнительные услуги за оплату, такие как страхование, доставка документов и курьерские услуги, представляя это как необходимые шаги для получения кредита.

По данным следствия, общий ущерб от деятельности группы превысил 320 тысяч рублей. Пятеро пострадавших, включая жителей Ставропольского и Пермского краев, Луганска, Нефтекамска и Калининграда, были установлены в возрасте от 21 до 64 лет.

В ходе обысков у подозреваемых была изъята техника, сим-карты и банковские карты. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено, фигурантов направили под домашний арест.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обманутые дольщики получили ключи от квартир.