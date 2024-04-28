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проиcшествия

В Новосибирске произошел пожар в административном здании

Фото: МЧС НСО

В Дзержинском районе Новосибирска произошло возгорание административного здания на улице Королева.

По данным МЧС, инцидент вызвал интенсивное горение кровли по всей площади здания. Открытое горение было ликвидировано в течение одного часа и 15 минут после прибытия спасателей на место происшествия.

В операции по тушению пожара участвовали 49 человек и 14 единиц техники.

По сообщениям, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стали известны подробности ДТП с девочкой на электросамокате.

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Игорь Кириченко
Журналист

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