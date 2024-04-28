В Новосибирске прокуроры нашли массу нарушений в обращении с ТКО

Прокуроры нашли нарушения при обращении с мусором во всех районах Новосибирска.

За 2023 год в Новосибирской области было выявлено 183 нарушения в сфере отходов производства и потребления. Отступление от закона и правил нашли во всех районах Новосибирска, но больше всего нарушений нашлось в Октябрьском, Советском и Центральном районах. Об этом рассказал начальник управления прокуратуры региона по надзору за исполнением федерального законодательства Динар Фатхутдинов.

«Основными нарушениями являлись размещение несанкционированных отходов, ненадлежащее содержание контейнерных площадок, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие договора с региональным оператором»,

— рассказал РБК Новосибирск Фатхутдинов.

Также прокурор добавил, что в адрес УК и других хозяйственников вынесено 79 представлений. К ответственности привлечено 29 лиц. Следует отметить, что количество вынесенных предписаний уменьшилось на 41,5%.

Возможно, в число нарушителей войдёт и Искитимская больница, на территории которой почти каждую неделю находят разбросанные медицинские отходы.