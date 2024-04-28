В Новосибирске спрос на апартаменты резко вырос в марте

Аналитик рынка жилья Сергей Николаев рассказал, почему новосибирцы расхватывают апартаменты как горячие пирожки.

За последнее месяцы в Новосибирске выросло количество раскупленных апартаментов, отмечает аналитик Сергей Николаев. О тенденции он рассказал в своём телеграмм-канале.

«Повышенный спрос в этом секторе фактически коммерческой недвижимости обусловлен в столице Сибири высоким интересом арендаторов на отдельные построенные комплексы апартаментов и высоким ростом цены продажи сразу после ввода, — рассказывает Сергей Николаев.

— А также хорошей локацией проектов и ожиданием прибыльного «ленивого бизнеса», обещанного управляющими компаниями».

Впрочем, интерес покупателей привлекают те апартаменты, которые находятся в удобной геолокации. Обычно наиболее притягательными остаются жилые помещения, расположенные поблизости от Красного проспекта.

А вот на улице Кошурникова жители многоэтажки решили судиться с застройщиком апартаментов, которые должны появиться здесь вместо недостроенного учебного центра. Как считают владельцы квартир в соседнем доме, им теперь придётся жить в темноте.