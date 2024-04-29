Актера Депардье, прописанного в Новосибирске, задержали во Франции

Актера Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии задержали во Франции.

По данным BFMTV, Жерара Депардье вызвали в отдел полиции в Париже утром 29 апреля. Его поместили под стражу, и в данный момент Депардье допрашивают. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Так, 53-летняя художница-постановщица утверждает, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье схватил ее и трогал за талию, живот и грудь. Чтобы остановить его, потребовалось вмешательство третьих лиц. Актера заставили извиниться, в ответ на это он сказал: «Прошу прощения, так как необходимо извиняться...». Также, по словам пострадавшей, после инцидента он регулярно звонил ей и оскорблял.

Во Франции 16 февраля была подана новая жалоба из-за сексуальных домогательств, в которой бывшая ассистентка кинематографиста утверждает, что столкнулась с подобным поведением со стороны Депардье во время съемок фильма в 2014 году. Она рассказала, что актер трогал ее за ягодицы, а также отпускал нецензурные комментарии в ее адрес.

Уточним, что в 2013 году Жерар получил гражданство России, а в 2018 году Депардье прописался в Новосибирске.

Напомним, что 22 марта в Новосибирске официально открылся ресторан актера «Жерарня».