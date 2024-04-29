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общество

Конфликт с ножевым ранением произошел в Новосибирске

Фото: Новосибирск с огоньком

Ночью в Новосибирске произошел конфликт, который закончился ножевым ранением.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” сообщили о том, что на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением и вызовом скорой помощи с полицией.

По данным пресс-службы МВД по Новосибирской области, ночью был вызов на место происшествия, однако по приезду правоохранительных органов на месте никого не оказалось.

Сейчас проводится проверка по данному инциденту.

Напомним, что на Алтае в аварии пострадала пенсионерка из Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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