Сбер помог сотрудникам полиции задержать напавшего на банкомат в Омске

В Омске неизвестный пытался напасть на банкомат — его задержали.

В Омске благодаря слаженным действиям службы безопасности Сбербанка и правоохранительных органов задержан преступник, взорвавший 17 апреля банкомат в отделении Сбера по адресу улица Краснознаменная. Им оказался 40-летний местный житель.

В результате оперативно-розыскных действий выяснилось, что ранее этот же человек совершил еще 4 безуспешные попытки кражи денежных средств из банкоматов отделений Сибирского банка. Суммарный предотвращенный ущерб составил более 12 миллионов рублей.

При обыске у преступника были изъяты соединительные шланги, газовый и пропановый баллоны, одежда и обувь, использованные при совершении преступлений.

Мужчина дал признательные показания по всем пяти эпизодам. Суд заключил обвиняемого под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативное задержание преступника в очередной раз продемонстрировало, что все преступления против банка всегда раскрываются, а преступники понесут заслуженное наказание. Банкоматы банка надежно защищены, нападения на них тщетны и бессмысленны.