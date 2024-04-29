Набор продуктов на Пасху в Новосибирске подорожал на 10,2% за год

В Новосибирске заметно увеличились цены на продукты на Пасху.

По данным BFM-Новосибирск, пасхальный набор из 10 яиц, кулича и творожной пасхи в этом году составил 1 090 рублей — это дороже на 10,2% по сравнению с прошлым годом.

Для того чтобы сравнить цены, были взяты данные на пасхальные продукты согласно Новосибирскстата в марте 2023 и 2024 года.

Так, стандартный кулич в этом году стоит 185,69 рубля, а в прошлом году его стоимость составила 158,85 рубля.

Творожная пасха теперь стоит 776,69 рубля, в то время как год назад — 746,04 рубля.

Десять яиц стоит сейчас 126,89 рубля, а в 2023 года цена была 83,74 рубля.

Таким образом, в прошлом году пасхальный набор мог выйти на 988,63 рубля, а в этом году он уже стоит 1 090,27 рубля.