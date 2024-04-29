Новосибирск попал в список популярных авианаправлений на 1 мая

Новосибирск попал в топ популярных авианаправлений на майские праздники.

Как сообщает сервис Tutu.ru, самыми популярными среди россиян направлениями на 1 мая стали Москва, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Также в топ вошли Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

Билеты за рубеж на майские праздники чаще приобретали в Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Киргизию и Беларусь.

Также на поезд приобрели билеты до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Симферополя, Казани и Нижнего Новгорода.

Напомним, что в Новосибирске дожди должны закончиться к 1 мая.