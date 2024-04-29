Новосибирскому водителю прострелили окно авто на Ватутина

В Новосибирске на Ватутина водителю прострелили окно авто.

Как сообщается в телеграм-канале «АСТ-54 Black», 28 апреля в Новосибирске водителю разбили стекло во время поездки по городу.

По словам мужчины, он ехал вместе с семьей по улице Ватутина в сторону «Меги». На пересечении с Немировича-Данченко проходил ремонт, в результате чего образовалась пробка.

«Через 30 минут стою и жду зеленый непосредственно на перекрестке и вдруг слышу звук разбившегося стекла. Дочка с заднего сидения сказала, что нам разбили стекло», – написал мужчина.

Уточняется, что никаких конфликтов на дороге не возникало. При этом версию того, что стекло простелили, подтвердил мастер, к которому после инцидента обратился мужчина.

Напомним, что стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Новосибирской области.