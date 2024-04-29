Новосибирцы массово едут на ГЭС, чтобы посмотреть на ледоход

Жители Новосибирска массово посетили ГЭС, чтобы посмотреть на ледоход.

На 29 апреля Новосибирское водохранилище все еще частично покрыто льдом. Толщина льда зимой на нем была 67–96 см, что больше нормы на 12–21 см. В результате чего при плюсовой температуре воздуха он тает медленно.

В эти выходные жители города приезжают к ГЭС, чтобы понаблюдать за ледоходом. В черте города это единственное место, где можно увидеть, как лед движется под влиянием ветра и течений.

Корреспондент «BFM-Новосибирск» 28 апреля стал очевидцем того, как после сильного ветра количество людей на набережной ОбьГЭСа возросло. По словам местных, в ветреную погоду ледоход становится особенно зрелищным.

Напомним, что в Новосибирске началась самая короткая рабочая неделя.





