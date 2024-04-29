Первая гонка с препятствиями «Сибирский предел» прошла в Новосибирске

В Новосибирске состоялась гонка с препятствиями.

В пресс-центре мэрии Новосибирске сообщили, что в Новосибирске состоялась первая гонка с препятствиями «Сибирский предел», которая была посвящена 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уточняется, что за медали боролись более 70 команд.

Взрослые преодолевали семикилометровую трассу с 34 препятствиями, а подростковые команды проходили половину дистанции.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что сборная России по хоккею выиграла международный турнир на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.