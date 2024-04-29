Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Новосибирской области

28 апреля под Новосибирском произошло ДТП, в результате которого пострадало семь человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в ДТП с автобусом, которое произошло в Мошковском районе, пострадало семь человек.

Напомним, что 28 апреля в 15:55 на 60-м километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский автобус ПАЗ, маршрут 115.

По данным прокуратуры области, водитель Chevrolet Niva нарушил ПДД. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом, который в результате перевернулся.

В момент ДТП в транспорте находилось около 25-26 человек.

В больницу после аварии доставили 7 пассажиров. По данным Госавтоинспекции, 65-летний водитель Chevrolet Niva получил перелом стоп. Также перелом ключицы получила 42-летняя пассажирка автобуса.

По факту ДТП проводится проверка.