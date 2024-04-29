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общество

У вокзала в Новосибирске нашли породистого голубя с необычными метками

Фото: «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» во «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска нашла у вокзала голубя с необычными метками.

Как сообщается в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск», в городе в районе вокзала нашли бело-коричневого голубя с необычными метками.

Автор объявления написала, что птица ест и пьет, больной не выглядит. Голубя девушка отдаст тому, кто скажет цвет пометки и назовет еще одну особенность птицы.

В комментариях предполагают, что птица могла прилететь из голубятни, которая расположена недалеко от вокзала.

Напомним, что новосибирский агроном рассказала, когда сажать картошку, лук и чем обрабатывать землю.

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Нина Раневская
Журналист

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