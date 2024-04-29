В аварии в Новосибирской области пострадали два человека

В Новосибирской области в аварии с пассажирским автобусом пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области, водитель автомобиля Chevrolet Niva двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска, после чего он выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в пассажирский автобус ПАЗ, где находилось примерно 25 человек.

В результате столкновения пострадали два человека — их госпитализировали в больницу.

Напомним, что в результате ДТП в Новосибирске пострадала 11-летняя девочка.