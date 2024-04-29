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общество

В Новосибирске двух человек спасли от самоубийства

Фото: МАСС

Вчера удалось спасти двоих людей от суицида в Новосибирской области.

Как сообщают в пресс-службе МАСС Новосибирской области, за 28 апреля поступило два сообщения о суициде.

Первый звонок поступил вечером в 9 часов — сообщили, что в Кировском районе 30-летняя девушка находилась в запертой квартире и хотела покончить жизнь самоубийством. В результате она самостоятельно открыла дверь и ее передали матери.

Второй инцидент произошел в 11 вечера – на Димитровском мосту суицидом угрожал 18-летний парень. Спасатели связались с ним и провели беседу.

Напомним, что конфликт с ножевым ранением произошел в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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