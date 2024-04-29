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общество

В Новосибирске Новоколледж, Новошкола и Инотекст объявили о прекращении своей деятельности

Фото: BFM-Новосибирск

О завершении работы сообщили Новоколледж, Новошкола и Инотекст.

По данным Telegram-канала "Новоколледж для своих", Новоколледж, Новошкола и школа иностранных языков "Инотекст" с июля текущего года прекратят свою деятельность в Новосибирске.

Это связано с тем, что учебные учреждения столкнулись с частыми административными проверками и сложностями в получении аккредитации, тогда руководство приняло решение о прекращении своей деятельности.

Напомним, что Новосибирске частная Футбольная Школа «Динамо» выиграла первенство города по мини-футболу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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