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общество культура

В Новосибирске открыли музей Бугров с редкими экспонатами

Фото представлено Антоном Нелидовым

Музей с раритетной утварью открыли в Новосибирске.

Жители Бугринского микрорайона Новосибирска собрали редкие экспонаты, которым уже около 300 лет, в музее Бугров.

Председатель некоммерческой организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов рассказал Сиб.фм, что ранее экспонаты планировали разместить в самом старинном доме, которому насчитывалось около ста лет — его хотели перенести в другое место, после чего отреставрировать и сделать из него музей деревни Бугры, но власти не реализовали данную идею.

Тогда Антон Нелидов взял все в свои руки и построил музей сам.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют Краеведческий музей за 17 млн.

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Валерия Митрохина
Журналист

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