В Новосибирской области средний лимит по кредитным картам вырос на 14%

В НСО средний лимит по кредитным картам повысился почти на 15%.

В Новосибирской области на 1 апреля 2024 года у горожан было 1,26 млн действующих кредитных карт. Это на 1,3% меньше, чем в январе.

По данным Объединенного кредитного бюро, в области в марте было выдано 51,72 тысячи кредитных карт — на 1% больше, чем в феврале. Общий объем выданных кредитов увеличился на 11% и составил 5,57 млрд рублей. Средний лимит на карту — 108 тысяч рублей.

За три месяца 2024 года гражданам России выдали 6,79 млн кредитных карт на общую сумму 725,02 млрд рублей.

В первом квартале 2024 года средний лимит на кредитных картах в регионе составил 94,9 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем в начале года. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирской области энергетики объявили о режиме повышенной готовности.