Вертолет для транспортировки больных за 70 млн руб ищут в Новосибирске

За 69,9 миллионов рублей в Новосибирске ищут вертолет для транспортировки больных.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске объявили тендер на выполнение работ по доставке пациентов на вертолете за 69,9 миллионов рублей.

Победителю торгов необходимо предоставить один вертолет для доставки медицинского персонала и эвакуации больных — подрядчик должен оказать свои услуги на 201 летный час до 31 декабря этого года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 мая.

Напомним, что в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт поликлиники №20.