Жителей Новосибирской области подозревают в теракте в Москве

Жители Новосибирской области подожгли вертолет в Москве.

По данным Telegram-канала “Baza”, в Москве подожгли вертолет Ка-32, который принадлежит “Московскому авиационному центру”.

Сообщается, что в ночь с 25 на 26 апреля текущего года на аэродроме Остафьево в Москве произошел пожар — неизвестные подожгли пожарный вертолет, который используется для тушения огня.

Также уточняется, что на месте происшествия криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

Позже федеральная служба безопасности задержала группу людей, которые совершили пожар, среди них оказались два жителя Новосибирской области — 22-летний Булгаков Н. и 21-летний Хамидуллин С.

Сейчас следственным комитетом на водном и воздушном транспорте возбуждено уголовное дело о теракте.